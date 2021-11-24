Фильм по игре Resident Evil: дата выхода, интервью с режиссером и Каей Скоделарио

Фанаты культовой игры Resident Evil, отзовитесь! Мы подготовили бомбу-ракету, которая осчастливит тебя до небес. Пожалуй, ты слышал или слышала, что 24 ноября в кино выйдет новый фильм ужасов «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити». Он основан на легендарной серии игр Resident Evil, точнее, на ее первых двух частях, и является независимым ребутом франшизы, созданной режиссером Полом В. С. Андерсоном, снявшим свою жену – актрису Милу Йовович. Так вот, Новому каналу удалось раздобыть эксклюзивные подробности о фильме специально для тебя.

Мы побеседовали с режиссером фильма Йоханнесом Робертсом и актрисой Каей Скоделарио, исполнившей одну из главных ролей – Клэр Рэдфилд. Ты точно видел ее в последних «Пиратах Карибского моря: Месть Салазара», где она сыграла дочь Барбоссы Карину Смит. О том, как актеры сами играли в Resident Evil, какие казусы случались на съемках, и о духе 90-х в фильме «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» читай в нашем эксклюзивном интервью.

Йоханнес Робертс, режиссер фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити»

– Йоханнес, оригинальная игра Resident Evil вышла в 1998 году. В фильме ты решил сберечь эту атмосферу 90-х. Почему так? Возможно, современному зрителю было бы интереснее наблюдать за событиями в нашем времени?

– Я из того поколения первых геймеров PlayStation, которые выросли вместе с игрой, хотя я вырос, не столько играя в нее, сколько наблюдая за игрой других. Всегда был фанатом ужасов, поэтому смотреть, как другие люди играют, для меня было почти как в кино. Это важная часть моих студенческих лет. Специфические звуки, издаваемые зомби, запали мне в душу. Поэтому хотелось вернуться во времена, когда игра была выпущена, и до самых 90-х, ведь именно тогда я законнектился с ней. Честно говоря, просто хотелось повеселиться с музыкой и прочими штуками из той поры. 90-е – это интересный период, когда аналоговое телевидение и диджитал столкнулись. Одно умирало, другое зарождалось. Мы старались показать это в фильме. Думаю, что 90-е – это тот период в истории, на который интереснее оглядываться, чем жить в нем.

– Я знаю, что ты попросил весь каст фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» поиграть в первые две игры серии. Почему для тебя это было столь важно?

– Моей установкой касту было влюбиться в игру. Я не хотел, чтобы они создавали своих персонажей из нее. Когда мы обсуждали игру, просил актеров и съемочную команду, чтобы они отнеслись к ней, как к роману. Важно было не обесценить проект только потому, что он построен на игре. Хотелось, чтобы они поняли, насколько фильм важен для меня. Когда мы рассказываем историю, то можем идти своим путем. К примеру, герои в фильме не идентичны своим персонажам в играх, мы сделали их истории другими. Поэтому мне казалось, что, когда все почувствуют и полюбят игру, это выведет работу над фильмом на новый уровень. А еще, если честно, я просто хотел, чтобы они испугались, испугались до чертиков (смеется).

– Кроме того, что ты выступил режиссером фильма, ты еще и написал сценарий. Тебе удалось объединить события первых двух игр Resident Evil. Что было самым сложным в процессе адаптации сцен из игр к фильму?

– Самым сложным было соединить места и персонажей из двух игр. Фактически мне были дарованы ключи к этому царству, и я мог делать что угодно. И хотел вернуться к играм, воспроизвести их атмосферу страха и террора, показать культовые места. Проблема заключалась в том, что события в играх не случались в одну ночь, а все персонажи не взаимодействовали между собой. Обычно в игре у тебя два героя. А тут я собрал их всех вместе. Поэтому самым трудным было сделать этот фильм самостоятельным, независимым от игры. Мы не хотели практически переносить игру на экран. Фильм живет своей жизнью.

– Как тебе удалось создать такой жуткий вайб самого Раккун-Сити?

– Знаешь, я огромный фанат Стивена Кинга. И когда мы думали, как сделать Раккун-Сити, уже знал, что хочу воспроизвести атмосферу второй игры – такую же темную и дождливую. Поэтому мне нужно было найти место, в которое можно поместить мой Раккун-Сити. Им стал городок Садбери возле Торонто, который имел нужный вайб умирающего американского города. Как только я попал туда, сразу понял: это то, что надо. Город давал ощущение заброшенного, что мир о нем забыл, и теперь он сам по себе. И имел тот самый вайб Стивена Кинга, в который я по-настоящему влюбился.

Кая Скоделарио, британская актриса, сыгравшая Клэр Рэдфилд

– Кая, режиссер Йоханнес Робертс попросил вас всех поиграть в первые две части видеоигры Resident Evil. Как тебе такой опыт? Как он помог тебе лучше вжиться в своего персонажа Клэр Рэдфилд?

– Для меня очень важно проработать персонажа и провести ресерч перед началом работы. И наиболее очевидным вариантом это сделать было просто поиграть. Поэтому я приобрела свою первую приставку и саму игру. Уселась дома ночью, но уже через 5 минут так испугалась, что пришлось просить мужа поиграть, чтобы я просто посмотрела. Но он испугался даже больше, поэтому все закончилось тем, что мы смотрели видео того, как люди играют на YouTube. Но было классно увидеть, как игра погружает в свою действительность. До этого я не понимала, какой там был сюжет, и насколько он был прописан. Для меня наконец-то прояснилось, почему мы берем эту игру и превращаем ее в фильм. Потом даже позвонила Йоханнесу и сказала, что он должен оплатить мне психотерапевта, потому что я была очень напугана (смеется).

– Клэр довольно сложный персонаж, особенно учитывая ее травму из прошлого. Заметила ли ты что-нибудь общее между собой и ею?

– Да, бесспорно! Все герои, которых я играю, должны быть сложными. Для меня это маст, ведь каждый человек, которого я знаю, сложный. Никогда не встречала того, кого легко было бы описать или кто имел бы только один опыт. Поэтому обычно отказываюсь играть нереалистичные версии людей. Главная задача Клэр в этой истории – прикончить зомби. Но мы подумали, что важно также раскрыть ее травму, пережитую в детстве, отношения с братом – то, насколько все сложно. Эти вещи я обсуждала с продюсерами и режиссером, ведь мне важно убедиться в том, что мы сформировали полноценного персонажа за то время, которое имели.

– Какая твоя любимая экшн-сцена в фильме?

– Сцена, когда мою героиню Клэр поднимало в воздух одно из гигантских существ. Было круто, потому что меня подвесили на специальных проводах, а также у нас была гигантская зеленая рука, которая меня поднимала. Это один из тех дней на съемках, когда ты смотришь на все это и думаешь: «Боже, у меня такая странная работа! Гигантская клешня, которая держит и поднимает в небо, а я кричу». Но люблю в своей работе то, что она странная и каждый день разная. Также понравилось узнать больше о езде на мотоцикле. Правда, мне нельзя было самой попытаться сыграть эти сцены из-за страховки. Поскольку не умею водить даже автомобиль, конечно, они не разрешили мне поездить на мотоцикле. Но я многому научилась, наблюдая за каскадершей. То, что она творила на байке, было невероятно! Добавила персонажу и фильму еще больше драйвовости.

– Был ли момент, когда тебе хотелось просто сбежать со съемочной площадки, потому что было слишком страшно?

– Конечно! Некоторые сцены снимали в реальной заброшенной детской больнице. Само по себе это было ужасное место. Однажды мы репетировали, как один из зомби выпрыгивает и нападает на меня. Прошлись по этой сцене несколько раз с актером, которого еще не загримировали. А потом его заменили актером в полном гриме зомби и забыли меня об этом предупредить, потому что мы «летели» по таймингам. И вот когда он выпрыгнул на меня, а я не ожидала увидеть зомби, закричала так громко и испугалась настолько, что чуть не заплакала. В тот день готова была уйти со съемок и не вернуться (смеется).

– Поскольку съемки проходили на реальных локациях, а не в павильонах, снимать приходилось ночью. Как ты сама говорила, город был довольно жутким и внушал страх. Пытались ли твои коллеги напугать тебя? Может, ты пугала других актеров или съемочную группу, чтобы повеселиться?

– Нет, я никому бы не позволила сделать такое. Убила бы их просто (смеется). Это был сложный съемочный процесс, практически все сцены снимались по ночам. За три месяца съемок я видела дневной свет только один раз. Все остальное время днем спала, а ночью снималась. Плюс ко всему, было очень холодно. А еще из-за пандемии мы не могли позвать на съемки своих родных, поэтому были одинокими довольно долго, не общались после смен, как делали до карантина. Все были довольно напряжены, поэтому хотелось сделать рабочую атмосферу как можно более веселой и приятной, а не страшной. Думаю, что в противном случае мы бы все сошли с ума. К счастью, у нас не было какого-нибудь козла, который бы додумался нас пугать.

– Фильм переносит нас в 1998 год, где поколение миллениалов может почувствовать ностальгию по детству или юности. Была ли у тебя ностальгия по 90-м из-за съемок?

– Стопроцентно. Я была очень взволнована, мне никогда не приходилось играть в 90-е. Это эра, в которой прошла часть моего детства. Мне было 7 лет, когда 90-е закончились, но я очень четко помню тот период. Он ассоциируется у меня с движением Girl Power, группой Spice Girls и Лондоном. Это было крутое время в моем детстве. Если говорить о фильме, было интересно воспроизвести атмосферу 90-х в ее эстетике. Ведь в кино мы достаточно «прошлись» по 60-м, 70-м, 80-м, а 90-е только начинаем возвращать. Они еще не приелись нам на экране. Мой любимый элемент из 90-х в фильме – саундтрек What’s Up? от группы 4 Non Blondes. Круто было услышать музыку тех времен, к тому же, песня классно вписалась в атмосферу фильма. Она позволяет поностальгировать и затянуть в картину еще больше, вспоминать, что этот период означил для тебя.

– Почему фильм «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» особенный? Почему следует пойти на него в кино?

– Я думаю, что все зависит от того, когда ты смотришь фильм. Мы планировали сделать его для того поколения фанатов игры, которые наслаждались ею 25 лет назад и на протяжении этих лет. Нам хотелось оживить историю для них. Если говорить о таких людях как я, которые не играли в игру раньше, то это просто классный ужастик, к которому добавили немного экшна. Всегда найдутся люди, которые захотят посмотреть фильм, независимо от игры, ради того, чтобы почувствовать страх. Мы действительно пытались испугать людей настолько, чтобы они повыпрыгивали из штанов. Я надеюсь, что зрители смогут насладиться ощущением страха, который дает фильм. Что касается персонажей, то у них есть множество сюжетных линий, которые можно развить, придумать много ситуаций, в которые их поместить. Думаю, что каст фильма был бы рад собраться снова, чтобы сделать и исследовать больше. Все зависит от фанатов! Но я бы точно хотела вернуться в следующей части.

Смотри фильм ужасов «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» в кино уже с 24 ноября!

Общалась Тори Торн

Фото: Getty Images

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