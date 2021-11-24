Эйфория 2 сезон: смотреть официальный тизер

Стриминговый сервис HBO Max представил тизер 2 сезона сериала «Эйфория».

«Эйфория» 2 сезон — смотреть тизер онлайн:

Новый сезон тин-драмы расскажет о новых сложных моментах из жизни подростков. 17-летняя Ру Беннетт вернулась домой после лечения в реабилитационной клинике. Но девушка не долго оставалась трезвой и снова вернулась к старым привычкам. Здесь и начались ее проблемы. Тусовки, автомобильные гонки, драки…

«Пока взрослеешь, кажется, все вокруг навсегда. Но потом начинаешь понимать, что все это не так, и ты можешь потерять всех, кого любишь», — говорится в тизере.

Главную роль в сериале играет Зендея, также в проекте снялись Остин Абрамс, Алекс Деми, Хантер Шафер и другие.

Премьера 2 сезона сериала «Эйфория» запланирована на 9 января 2022 года.

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