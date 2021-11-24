DC Лига Суперлюбимцев: смотреть официальный трейлер

Warner Bros. Pictures представили трейлер анимационного фильма «DC Лига Суперлюбимцев».

«DC Лига Суперлюбимцев» — смотреть трейлер онлайн:

В мультфильме «DC Лига Суперлюбимцев» Суперпес Крипто и Супермэн – друзья-неразлей воды. Они обладают одинаковыми суперсилами и бок о бок противостоят преступности в Метрополисе. Однажды язычники похищают Супермена и остальных членов Лиги Справедливости. Теперь Крипто должен убедить драную банду-двор-команду – Гончака Аса, вислобрюхую свинку Пи-Би, черепаху Мертона и белку Чипа – овладеть своими только что приобретенными суперсилами и помочь спасти супергероев.

Режиссером выступил Джаред Штерн. А в англоязычной версии героев озвучили Двейн Джонсон Кевин Гарт, Кейт Маккиннон, Джон Красински и другие.

Премьера анимации «DC Лига Суперлюбимцев» запланирована на 19 мая 2022 года.

Читай также:

Дженнифер Лопес сыграла свадьбу в трейлере фильма «Выйду за тебя»

Новая порция драмы, хаоса, любви и шарма в трейлере 2 сезона сериала «Эмили в Париже»