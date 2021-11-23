Селена Гомес запустит платформу по поддержке ментального здоровья

Селебрити стремится помочь тем, кто в этом нуждается

Американская певица Селена Гомес открыла медиаплатформу для поддержки психологического здоровья. Над такой инициативой артистка будет работать вместе со своей мамой Менди Тифи и основательницей женского издания The Newsette Даниэлла Пирсон. Об этом пишет Hypebae.

«Психическое здоровье – это то, что очень близко мне. Так важно иметь место, где люди могут собраться вместе и понять, что они не одиноки на своем пути к психическому здоровью», – поделилась Селена Гомес.

Артистке пришлось пройти сложный период из-за неизлечимой болезни и проблем в личной жизни. И тогда она сконцентрировалась на своем внутреннем состоянии и начала больше времени и энергии посвящать своему психологическому здоровью. Теперь же Селена Гомес хочет поддержать и других в их сложных периодах. На платформе Wondermind люди смогут общаться, делиться своими историями и поддерживать друг друга.

«У каждого из нас была своя собственная борьба за психическое здоровье, и мы поняли, что еще нет места, где люди могли бы собираться, исследовать, обсуждать и управлять своими чувствами. И мы создали его», – отметила Селена Гомес.

Запуск WonderMind намечен на 2022 год.

Фото: Getty Images

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