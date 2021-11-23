Дженнифер Лоуренс призналась, что чуть не погибла. Подробности
Звезда поделилась ужасающей историей из своей жизни
Американская актриса Дженнифер Лопес, которая сейчас ждет первенца, призналась, что однажды чуть не погибла. Таким откровением селебрити поделилась в интервью для Vanity Fair.
Оказалось, что в 2017 году Дженнифер Лоуренс находилась на грани жизни и смерти. Как-то актриса со своими братьями летела из родного города Луисвилла в Нью-Йорк. Тогда во время полета один из двух двигателей частного самолета оказался неисправен. Это был очень травматический опыт для девушки.
«Мы уже готовились умереть. Я подумала: «Боже мой, может быть, мы переживем это? У меня будет ожог, это будет больно, но, может быть, мы выживем», — вспомнила звезда.
Тогда самолет удачно приземлился на взлетно-посадочную полосу, заполненную аварийными службами. А сама Дженнифер Лоуренс пересела на другой самолет и улетела по делам. Но селебрити призналась, что хотя она до сих пор боится летать, но отказаться от этого вида транспорта не может.
Фото: Getty Images
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