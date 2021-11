Дженнифер Лопес призналась, готова ли выйти замуж за Бена Аффлека

Селебрити прокомментировала свое возможное замужество

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес просто купается в вопросах журналистов по поводу ее отношений с актером Беном Аффлеком. Всех интересует, увенчается ли новая попытка парочки свадьбой. Поэтому и в интервью певицы по поводу ее нового фильма «Выходи за меня» для The Today Show не обошлось без вопросов о замужестве в реальной жизни.

Обсуждая фильм, журналистка спросила Джей Ло, готова ли та снова сказать да. Как оказалось, после трех браков звезда по-прежнему верит в официальный союз.

«Я не знаю. Думаю, что да. Вы знаете меня, я романтик, всегда была. Я была замужем несколько раз. Я до сих пор верю в «жили долго и счастливо». На сто процентов», – ответила Дженнифер.

“You know me, I’m a romantic.” —@JLo to @hodakotb on whether she would consider getting married again pic.twitter.com/kvpimNZp36

— TODAY (@TODAYshow) November 18, 2021