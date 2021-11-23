Алина Паш номинирована на премию Music Moves Europe Awards 2022

Звезда претендует на престижную награду

Украинскую певицу Алину Пан номинировали на премию Music Moves Europe Awards 2022. Об этом стало известно на открытии Linecheck Music Meeting & Festival в Италии.

Music Moves Europe Awards – это премия ЕС за самую популярную современную музыку. Ее цель – отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии их международной карьеры.

Вместе с Алиной Паш на премию были номинированы и другие молодые артисты из других стран. Вместе с украинской звездой на награду претендуют Anna (Италия), Balkan Taksim (Румыния), Blanks (Нидерланды), Denise Chaila (Ирландия), Дева (Венгрия), DORA (Испания), Francis of Delirium (Люксембург), Фридберг (Австрия) ), JADA (Дания), Ladaniva (Армения), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerg (Франция), Nenny (Португалия) и Zoe Wees (Германия).

Стать победителями Music Moves Europe Awards 2022 смогут пятеро исполнителей. Будет выбирать ей международное жюри. Каждый победитель получит 10 тысяч евро на развитие своей международной карьеры. Также жюри выберет победителя, который получит Grand Jury Prize – 10 тысяч евро и ваучер на зеленый тур в сумме 5 тысяч евро. Кроме того, своего фаворита сможет выбрать и публика на сайте. С помощью голосования ему присудят Public Choice Award 2022.

В состав жюри MME Awards 2022 вошла прошлогодняя победительница премии, украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona.

«Я была лауреаткой премии в прошлом году, а также получила награду «Выбор публики», – рассказала alyona alyona. — Это было очень интересно для меня, и я действительно счастлива, что в прошлом году моя страна Украина стала победительницей. Я буду членом жюри, которое является традицией для каждого победителя, избранного публикой, и я очень рада быть частью этого. Я с нетерпением жду, чтобы исследовать все 15 номинантов и найти победителей».

Победители будут объявлены на церемонии награждения Music Moves Europe Awards 20 января 2022 года. Церемония состоится на фестивале-шоукейсе ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене, Нидерланды.

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