Как Маша Ефросинина и Оля Полякова поменялись местами с мужьями: когда женщина зарабатывает больше

А вы смогли бы остаться с мужем, если бы начали зарабатывать больше него?

Именно эту тему обсуждали Маша Ефросинина и Оля Полякова в новом выпуске YouTube-шоу «Взрослые девочки». Для Маши и Оли этот вопрос очень близок, ведь в какой-то момент своей жизни они поменялись местами со своими мужьями – девушки стали «кормилицами» в семьях.

– Когда мы с Тимуром познакомились, зарабатывали немного. Параллельно росли, Тимур строил свой бизнес, я – карьеру телеведущей. В какой-то момент он начал зарабатывать больше, больше, больше, и с того времени его заработки превысили мои. Мы жили по принципу: все, что я зарабатываю, трачу на себя, а его деньги – наши деньги. Тратила на свои женские «бантики» (косметику, уход, волосы, одежду), а он обеспечивал нас и дарил хорошие подарки, – рассказала Маша Ефросинина.

Но в 2015 году все изменилось. Тимуру предложили государственный пост, на котором он мог зарабатывать не более 22 тысяч гривен, которых уже не хватало на тот уровень жизни, к которому привыкли супруги. Но это была мечта мужа Маши – построить карьеру и внести свой вклад в развитие экономики страны. Так что с тех пор ей пришлось еще больше работать и содержать семью. Это был сложный период, и без морального напряжения, конечно же, не обошлось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

У Оли Поляковой ситуация похожая, но и несколько иная. Когда она выходила замуж, ее муж был миллионером-финансистом, который полностью обеспечивал все их потребности и вкладывал деньги в ее развитие как певицы: записывал песни, снимал клипы, а также делал дорогие подарки (дома, бриллианты, брендовые вещи).

– В 2008 году произошел мировой экономический кризис, и то, чем занимался мой Вадик, взяли на себя банки. А поскольку у него не было своего банка или других бизнесов – все закончилось. Вместо того чтобы строить дополнительные бизнесы, он вкладывал деньги в меня. И думал, что все заработки – навсегда, и я тоже так считала. И спросила его: А почему ты мне не сказал, сколько на самом деле у тебя денег? И на что мы действительно можем рассчитывать?» Он мне ответил: «Ты была так счастлива, так красиво тратила деньги, я боялся тебя остановить», – рассказала Оля.

С тех пор Оля Полякова поняла, что на время именно она должна начать зарабатывать значительно больше. Проблема была в том, что тогда еще певицу никто не знал, люди бы не пошли на ее концерты. Она начала ходить по разным шоу, чтобы быть заметной, и надеялась на успех. Так ее заприметил продюсер Михаил Ясинский, и с ним они придумали Оле новый образ, который уже полюбила украинская аудитория.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Уменьшение состояния мужей стало толчком к еще большему успеху и развитию Маши и Оли. Однако никто не говорит, что ситуация простая. Ведь финансовые проблемы – одна из частых причин разводов в украинских семьях. Как же Маше и Оле удалось сохранить семью?

– Я ведь его люблю и не хочу терять. Самое главное в такой ситуации – разговаривать и не умалчивать обиды, – рассказала Маша.

– Он мой самый близкий друг, а как можно бросить друга в беде? Меня это не отвернуло от него и не разочаровало. К тому же, я оптимистка – думала, что скоро все вернется на свои места. И он мне это обещал, – поделилась Оля.

Больше о том, что делать, когда женщина зарабатывает больше мужчины, смотрите в новом выпуске YouTube-шоу «Взрослые девочки» с Машей Ефросининой и Олей Поляковой.