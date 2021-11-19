Выйду за тебя: смотреть официальный трейлер

Дженнифер Лопес сыграла свадьбу в трейлере фильма «Выйду за тебя»
Киностудия Universal представила трейлер романтической комедии «Выйду за тебя».
«Выйду за тебя» — смотреть трейлер онлайн:
Фильм расскажет романтическую, но непростую историю любви. В канун свадьбы популярная певица Кэт Валдез узнает, что жених ее предал. Чтобы отомстить бывшему, девушка предлагает жениться на незнакомце из толпы прямо во время собственного концерта. Теперь ее муж – застенчивый учитель математики. Справятся ли супруги с вызовами семейной жизни?
Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Овен Уилсон и MALUMA. Режиссером выступила Кэт Койро.
Премьера фильма Выйду за тебя запланирована на 10 февраля 2022 года.
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