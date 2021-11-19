Выйду за тебя: смотреть официальный трейлер

Киностудия Universal представила трейлер романтической комедии «Выйду за тебя».

«Выйду за тебя» — смотреть трейлер онлайн:

Фильм расскажет романтическую, но непростую историю любви. В канун свадьбы популярная певица Кэт Валдез узнает, что жених ее предал. Чтобы отомстить бывшему, девушка предлагает жениться на незнакомце из толпы прямо во время собственного концерта. Теперь ее муж – застенчивый учитель математики. Справятся ли супруги с вызовами семейной жизни?

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Овен Уилсон и MALUMA. Режиссером выступила Кэт Койро.

Премьера фильма Выйду за тебя запланирована на 10 февраля 2022 года.

Читай также:

Новая порция драмы, хаоса, любви и шарма в трейлере 2 сезона сериала «Эмили в Париже»

У Кэрри Брэдшоу появится новый бойфренд: Новые детали продолжение «Секс в большом городе» (ФОТО)