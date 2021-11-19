Артистка удивила неожиданной колобой с молодым музыкантом

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, спела вместе с певцом Васей Демчуком, которого называют последним романтиком TikTok. Вместе они записали фит Sorry 2 на авторский сингл Васи Демчука. Снипет трека набрал более 250 тысяч видео в TikTok за считанные дни.

Слушать премьеру песни NK и Вася Демчук – Sorry 2 онлайн:

Именно в TikTok певица впервые услышала небольшой отрезок трека и сразу же увлеклась им: «Меня мгновенно задел голос Васи, очень чувственный и проницательный. И хотя на тот момент я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить в нее женскую часть истории. Узнав, кто ее исполняет, мы с Васей списались и уже через несколько дней встретились на студии».

Певец признался, что после выхода трека Sorry он получил уведомление от многих известных артистов с предложением сделать на него фит. Но сомневался, стоит ли записывать трек в дуэте, потому что в его основе очень личная история. Но то, как Настя почувствовала эту песню и женский вайб, который она привнесла в общую версию трека, – развеяли любые сомнения.

«Она – настоящий профессионал, с уникальным голосом и потрясающей харизмой. Круто, что нам удалось поработать вместе. С первой же совместной демки я понял, что Настя не просто прожила эту песню, но и добавила к ней свою женскую точку зрения, вложила свою душу», — поделился Вася Демчук.

Sorry 2 – это песня о прощании с прошлым. О страсти, пылавшей между влюбленными так сильно, что могла их испепелить. И об умении отпускать, расставаться без оскорблений и горечи. Герои песни не ищут виновных, а благодарят все то светлое, что было между ними.

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