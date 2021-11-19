Мишель Андраде – о своем фетише

Артистка рассказала, что ей нравится и не нравится в себе

Украино-болийская певица Michelle Andrade открыла тайну своей личной жизни. Как оказалось во время интервью у «Слава+», у девушки есть конкретный фетиш, который связан с руками. Таким откровением звезда поделилась, когда прозвучал вопрос, какую часть тела Michelle в себе не любит.

«У меня есть фетиш на руки. Обожаю и женские, и мужские. Раньше я свои ручки не любила. А потом однажды, я помню, Леша и Настя (Потап и Настя Каменских – прим. ред.) мне сказали: «Блин, у тебя такие классные пальчики». И всё, я стала так сильно любить свои руки. Раньше, например, я стеснялась своих ушек. Потому что в детстве они у меня падали из-за того, что тоненькие», – открылась Michelle Andrade.

Также певица добавила, что особых комплексов относительно своей внешности нет. Некоторые части своего тела она хотела бы проработать, но еще не дошли руки. Ведь из-за певческой карьеры и съемок в «Орел&Решка» (Новый канал) времени на это остается совсем мало.

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