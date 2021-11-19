Ким Кардашьян точно закрутила роман с Питом Дэвидсоном (ФОТО)

Инсайдеры подтвердили отношения селебрита

Следить за жизнью Ким Кардашьян никогда не бывает скучно, особенно за личной жизнью звезды. И не успела теледива официально развестись со своим мужем Канье Вестом, как уже закрутила новый роман. 41-летняя Ким Кардашьян начала встречаться с 28-летним Питтом Дэвидсоном. И если раньше сомнения еще были, то теперь это официально.

Инсайдер подтвердил изданию Daily Mail, что Ким и Пит таки вместе, но насколько серьезны эти отношения, пока сложно сказать.

«Пит сказал ей, что не хочет встречаться с кем-то другим. Она говорит некоторым людям, что у них это не очень серьезно, но она не встречается ни с кем другим… Она пытается не придавать этому большого значения, но она ей очень нравится», — поделился инсайдер.

Тем временем папарацци продолжают ловить парочку на свиданиях. Ким Кардашьян и Пит Дэвидмон постоянно держатся за ручки и выглядят влюбленными.

Читай также:

Ким Кардашьян отпраздновала Хэллоуин с новым бойфрендом (ФОТО)

Ким Кардашьян назвала истину причину разрыва с Канье Уэстом