Брэдли Купер рассказал правду о романе с Леди Гагой

Селебрити признался, что было между ним и коллегой на съемках фильма

Фильм «Звезда родилась» заставил весь мир поверить, что экранный роман героев, сыгравших Леди Гага и Брэдли Купер, был и в реальной жизни звезд. Четыре года все шушукались, что именно поэтому Брэдли Купер и Ирина Шейк разошлись. Но Леди Гага все опровергала и радовалась, что им с Брэдли удалось отыграть экранную любовь настолько искренне, что все поверили.

И только спустя четыре года после выхода фильма «Звезда родилась» Брэдли Купер принялся прояснить, почему его рабочие отношения с Леди Гагой казались всем такими страстными и реальными вне съемочной площадки. В интервью The Hollywood Reporter актер объяснил, почему сделало выступление на «Оскаре» в 2018 году таким чувственным. Тогда на вручении престижной премии Леди Гага и Брэдли Купер спели вместе песню Shallow, проникновенно глядя друг на друга.

«Наши герои влюбляются в этой сцене фильма. Это тот поворотный момент, который встречается с ними при выступлении перед тысячами людей. Было бы странно, если бы мы сидели на стульях лицом к публике», – объяснил актер.

Жаль, но, как и ожидалось, романа между Брэдли Купером и Леди Гагой не было. Это все киношная любовь.

Фото: Getty Images

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