Том Холланд – о романе с Зендеей

Селебрити официально прокомментировал изменения в своей личной жизни

О том, что звезды фильма «Человек-паук» 25-летний Том Холланд и 25-летняя Зендея встречаются слухи ходят уже давно. В последнее время папарацци часто ловили парочку по поцелуям в авто или на прогулках, во время которых они держались за ручку. И вот наконец-то актер взялся прокомментировать отношения.

На днях в интервью журналу GQ Том Холланд рассказал о романе с коллегой по фильму «Человек-паук» Зендеей.

«Знаете, я слишком уважаю ее, поэтому не стану без ее присутствия делать резкие заявления. Жизнь – это моя история. Теперь это наша общая история. Мы обязательно поговорим по этой теме вместе, но только тогда, когда мы будем готовы рассказать все», — рассказал актер.

Журналистов GQ такой ответ не совсем удовлетворил, поэтому они спросили об отношениях пары и в самой Зендае.

«Это было довольно странно и запутано. Я думаю, что любить кого-то – это сакральное и личное, и мы хотели бы наслаждаться этим только вдвоем», — подытожила актриса.

Фото: Getty Images

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