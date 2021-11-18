Шон Мендес и Камила Кабелло расстались

Селебриты больше не встречаются, но остаются друзьями

Отношения певцов Камилы Кабелло и Шона Мендеса были примером двух лет. Их любовь помогла им не только идти по жизни вместе, но и строить карьеру в шоу-бизнесе. А теперь пара объявила о расставании. Соответствующее заявление сделал Шон Мендес в своем Instagram.

«Хэй, друзья, мы решили прекратить наши романтические отношения, но наша любовь друг к другу как к личностям сильнее, чем когда-либо. Мы начинали наши отношения как лучшие друзья и будем оставаться лучшими друзьями. Мы ценим вашу поддержку и двигаемся вперед. Камила и Шон», — написал певец в сторож.

Для фанатов расставание Кабелло и Шона Мендес стало неожиданностью. Ведь еще 1 ноября пара выставляла видео, на котором показала, как отмечает мексиканский День мертвых. Тогда в ролике артисты танцевали, обнимались и целовались. Причину расставания певцы не называют.

Фото: Getty Images

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