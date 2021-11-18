Розірви коло: Состоялась премьера фильма, снятого по идее Маши Ефросининой

16 ноября в кинотеатре «Жовтень» состоялась торжественная премьера фильма «Розірви коло» о пути пострадавших от домашнего насилия

«Розірви коло» — это истории женщин, каждая из которых меняет свою жизнь, выходя из круга насилия. Но эти изменения оказываются долгим и сложным процессом работы над собой и отношениями с окружающим миром. От звонка в полицию, жизни в шелтере до возвращения к себе, женщины решаются пройти этот путь ради себя и своих детей.

Автор идеи фильма — Почетный Амбассадор UNFPA в Украине Маша Ефросинина.

Фильм снят при поддержке Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) в рамках реализации проекта EMBRACE по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия при поддержке правительства Великобритании.

Открыл мероприятие господин Хайме Надаль, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

— С 2015 года UNFPA работает над разработкой механизмов эффективного противодействия гендерно обусловленному насилию в Украине. Уже 6 лет информационно-просветительской кампании «Розірви коло», десятки эффективных партнерств построены вокруг этой концепции. Гендерное насилие стало видимой проблемой. Цель этого документального фильма — помочь еще большему количеству женщин разорвать круг, обратиться за помощью и начать новую жизнь без насилия, — сказал Хайме Надаль, Представитель UNFPA в Украине.

Мировую премьеру фильма посетила Первая леди Украины, Елена Зеленская. Она поделилась впечатлениями от фильма со зрителями.

— Среди нас живут потенциальные обидчики и жертвы. Угадать в себе потенциального обидчика – самое главное, что можно сделать для себя и будущего, чтобы разорвать круг насилия. Мне очень понравилось сравнение с кинцуґи– японским искусством ремонта посуды. Когда разбитые вещи склеивают, они стоят гораздо дороже, чем «здоровые», целые. Так же и «склеенные», исцеленные отношения – гораздо более ценные. Я в восторге от героинь фильма – Ивы и Александры, их силы и смелости, — отметила первая леди Украины Елена Зеленская.

Режиссером фильма стала Елизавета Смит – одна из самых ярких молодых режиссеров страны.

Ее дебютный полнометражный документальный фильм «Школа #3» (совместно с Георгом Жено) был представлен на Берлинском международном кинофестивале в 2017 году и получил Гран-при в секции Generation 14+. Ее короткометражный фильм «Solitude» (2019 г.) уже участвовал в 15 кинофестивалях и до сих пор путешествует по миру. Среди самых ярких событий — Одесский международный кинофестиваль, Raindance Film Festival, London Super Shorts Film Festival, Venice Film Week, получил шесть наград и был номинирован как лучший короткометражный фильм на премию «Золота Дзиґа» Украинской Киноакадемии.

Участница международных программ Berlinale Talents, TorinoFilmLab, The Write Retreat, MidPoint Feature Launch и другие члены Украинской и Европейской киноакадемий.

Продюсером ленты выступила Ольга Бесхмельницына. Ее профессиональная карьера в продюсировании длится уже около 10 лет. Среди самых известных фильмов, с которыми работала Ольга — «Стоп-Земля» Екатерины Горностай («Хрустальный Медведь» на Берлинале в 2021 году), документальный фильм «Земля Ивана» Андрея Лисецкого (в 2021 году получил главный приз конкурса DOCU/УКРАИНА1 Международный фестиваль о правах человека Docudays UA, победитель Национального конкурса Кинофестиваля (Kharkiv MeetDocs).

После показа зрители стоя аплодировали героиням фильма, их смелости и поражающей искренности.

— Документальное кино – это всегда об исследовании мира. Эта тема очень сложная и трудная, но нам посчастливилось встретить наших документальных героинь – Сашу Лебединскую и Иву Стишун, которые сделали этот фильм таким, какой он есть, светлым. Работая над этим фильмом, я поняла, что насилие не берется из ничего и оно имеет свои конкретные корни, которые часто уходят с детства. Круг насилия создается не между двумя людьми в отношениях, а цепляет целые поколения семей. Я хочу поблагодарить наших документальных героинь за открытость, смелость и силу, потому что именно благодаря им мы смогли сделать эту ленту, – подчеркнула режиссер Лиза Смит.

Уже скоро фильм будет доступен онлайн.

Творческая группа фильма:

Автор идеи — Маша Ефросинина;

Режиссер и автор сценария – Елизавета Смит;

Оператор-постановщик — Вячеслав Цветков;

Продюсер — Ольга Бесхмельницына;

Звукоредисеры – Алексей Бевз, Андрей Недзельский;

Композитор — Марьяна Клочко;

Монтаж – Елизавета Смит, Семен Мозговой, Ольга Журба;

Проджект менеджер — Евгений Рачковский.

Показ состоялся в рамках информационной кампании «Розірви коло» – части масштабной программы UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения по противодействию и предотвращению домашнего и гендерно обусловленного насилия в Украине. Проект направлен на усиление роли городов в развитии устойчивых механизмов защиты и оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия.