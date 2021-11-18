Меган Маркл и принц Гарри впервые проведут Рождество по отдельности

Известная пара не будет встречать праздники вместе с королевской семьей

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают удаляться от монаршей семьи Великобритании. Так недавно стало известно, что герцоги Сассекские не собираются проводить Рождество в кругу королевской семьи. Об этом пишут западные издания.

Как сообщил аноним изданию Page Six, встречать Рождество с королевой Елизаветой II Меган и Гарри не улетят. Мол, если бы супруги имели такие планы, об этом знали бы родственники принца. Но когда дворец направил герцогам Сассекским приглашения на рождественские праздники в Сандрингеме, они не ответили на предложение.

«Сотрудники знают, что Меган и Гарри не приедут. Если бы было по-другому, они давно сообщили об этом семье. Это первое Рождество ее высокости без мужа, поэтому все надеялись, что захотят побыть с ней», – поделился аноним.

Дело в том, что празднование Рождества в королевской семье – дело серьезное, и к нему готовятся задолго до того. Меган и Гарри прекрасно знают, что по этой причине по приглашению от королевской семьи нужно было ответить немедленно, но они этого не сделали.

Фото: Getty Images

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