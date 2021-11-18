Смотри трейлер фильма «Лучшие выходные» с актерами «Первых ласточек»

Сегодня в сети появился первый трейлер украинской комедии «Лучшие выходные» от FILM.UA Group и Atlas Weekend под саундтрек The HARDKISS, Onuka, alyona alyona и Артема Пивоварова. В украинском прокате фильм стартует 2 февраля 2022 года.

«Лучшие выходные»: смотреть трейлер онлайн

Фильм расскажет четыре истории, которые проходят во время музыкального фестиваля Atlas Weekend. Парень из Германии устраивается волонтером на фестиваль, чтобы влюбить в себя девушку-организатора, но он теряет зарубежного хедлайнера Atlas Weekend. Ребята из Кривого Рога устраивают легендарную мальчишескую вечеринку, но ссорятся, как дети и дерутся, как взрослые. Юная одесситка ищет папу-рокера, которого не видела и идеализировала долгие 10 лет. Карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее собеседовании, но младший брат срывает ей абсолютно все планы.

В фильме снялись Дарья Петрожицкая, Элиас Райхерт, Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ирма Витовская, Алина Чебан, Богдан Осадчук, Георгий Хостикоев, Наталья Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Валерий Морозов. Также в картине появятся звездные камео VERKA SERDUCHKA & band, alyona alyona, The HARDKISS, Onuka, Артем Пивоваров, Алексей Дурнев. Режиссером выступил Влад Климчук. Сценарий написала Анастасия Лодкина.

Премьера фильма «Лучшие выходные» запланирована на 2 февраля 2022 года.

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