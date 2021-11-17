Не смотри вверх: смотреть официальный трейлер

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Не смотри вверх».

«Не смотри вверх»: смотреть трейлер онлайн

Фильм историю, которая основана на «не случившихся событиях». Два американских астронома открыли, что к Земле приближается метеорит, который может уничтожить. Чтобы предотвратить это, у человечества есть всего шесть месяцев. Но представители власти не верят ученым и не хотят решать проблему, которая обойдется им в огромные деньги.

Поэтому астрономы решают действовать самостоятельно и поднять шум через СМИ. Человечество должно знать, что им грозит уничтожение.

Главные роли исполнят оскароносные актеры Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Также в фильме сыграют Мэрил Стрип, Джонни Хилл, Ариана Гранде, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Мэттью Перри и другие.

Премьера фильма «Не смотри вверх» запланирована на 24 декабря 2021 на Netflix.

Читай также:

Тайна супергероя раскроется в трейлере фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Возвращение Берлина в трейлере финального сезона «Бумажного дома»