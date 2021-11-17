Человек-паук Нет пути домой: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Sony Pictures представила второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

«Человек-паук: Нет пути домой»: смотреть второй трейлер онлайн

Как становится понятно из предыдущего трейлера, тайна Человека-паука раскрыта. Теперь все знают, кто он, и стремятся, чтобы его не стало. Питер Паркер отчаянно хотел, чтобы все в мире забыли, что именно он Человек-паук, а потому попросил Доктора Стрэнджа помочь ему с этим. К сожалению, заклинание сработало неудачно и в мир Marvel смогли попасть злодеи. Теперь Человеку-пауку придется сражаться против Зеленого гоблина, Электро, Песочного человека, Ящера и Врача Осьминога.

«Теперь Питеру предстоит пройти наибольшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей мультивселенной», – говорится в описании трейлера.

К роли Человека-паука вернулся актер Том Холланд. Также в фильме сыграли Зендея, Бенедикт Камбербетч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро и Марис Томей. Режиссером выступил Джон Уоттс.

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» запланирована на 15 декабря 2021 года.

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