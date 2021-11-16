Женщина-Хал: смотреть официальный трейлер

Тебе не понравится, когда она разозлится: тизер сериала «Женщина-Халк»
Стриминговый сервис Disney+ представил тизер нового сериала «Женщина-Хал».
«Женщина-Хал» — смотреть трейлер онлайн:
Teaser for #SheHulk! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/wCvHxD0MfS
— Disney+ Updates (@MoreDisneyPlus) November 12, 2021
Сериал «Женщина-Халк» расскажет об адвокате Дженнифер Уолтерс, которая имеет сверхспособности и превращается в Халка. После переливания крови от своего двоюродного брата Халка девушка переняла его суперсилу. Поверьте, ее лучше не слить.
Главную роль в сериале сыграет актриса Татьяна Маслана. Также вместе с ней в проекте появится и оригинальный Халк в исполнении актера Марка Руффало.
Премьера сериала «Женщина-Хал» запланирована на 2022 год.
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