Леди Гага представила документалку о психическом здоровье

Селебрити стремится поддержать людей в непростые времена

Американская певица Леди Гага совместно со своим фондом Born This Way Foundation выпустила документальный фильм, посвященный психическому здоровью. В нем артистка делится своим опытом и поддерживает тех, кому это нужно.

Фильм от Леди Гаги называется The Power of Kindness («Сила доброты»). Это короткометражная документалка на 30 минут, выпущенная 13 ноября во Всемирный день доброты. Он разделен на четыре части: «Доброта к себе», «Доброта к другим», «Доброта к обществу» и «Создание более хорошего будущего».

«Я имела честь пообщаться с молодыми людьми, которые были уязвимы со мной и друг с другом. Они рассказали о том, как нашли себя, который имеют опыт поддержки своей ментального здоровья и насколько важна доброта», — написала Леди Гага в своем Instagram.

В фильме Леди Гага собрала людей, прошедших по психологическим проблемам. Врач Альфи Бреланд-Нобл прочитала им лекцию о важности ментального здоровья. А потом Леди Гага поделилась своим опытом.

Фото: Getty Images

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