Гарри Стайлc запустил свой бренд косметики

Селебрити вышел на рынок бьюти-индустрии

Известный певец Гарри Стайлз объявил о запуске собственного бренда косметики. Об этом пишут американские СМИ.

Бренд косметики от Гарри Стайлза называется Pleasing. Среди ассортимента марки можно найти лаки для ногтей в четырех оттенках: Perfect Pearl, Pearly Tops, Inky Pearl и Granny’s Pink Pearls, а также средства по уходу за кожей.

«Когда мы решили, что будем производить косметические средства, я хотел быть уверен, что их буду использовать. Я не хотел создавать продукты, чтобы маскировать людей, я хотел подчеркнуть их и помочь им чувствовать себя красивыми», — рассказал Гарри Стайлз в пресс-релизе.

Приобрести косметику от Гарри Стайлза можно будет уже с 29 ноября.

Фото: Getty Images

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