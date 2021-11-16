Двейн Джонсон заявил, что хочет роль Джеймса Бонда
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Американский актер Дуэйн Джонсон заявил о готовности стать следующим Джеймсом Бондом. Такой решительный анаунсмент «Скала» поделился в интервью журналу Esquire.
Актер решил напомнить, что у его семьи уже есть опыт сотрудничества с создателями фильмов о Джеймсе Бонде. Но сам Двейн претендует на роль основного героя.
«Да, мой дед был злодеем из Бонда в фильме с Шоном Коннери. Это было очень круто. И я хотел бы пойти по его стопам и стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом», — рассказал Джонсон.
Напомним, что актер Дэниел Крейг вышел из франшизы о Джеймсе Бонде. Спойлер: в последней части «Не пора умирать» его персонаж героически погиб, спасая близких и весь мир.
Фото: Getty Images
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