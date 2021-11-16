Двейн Джонсон заявил, что хочет роль Джеймса Бонда

Селебрити стремится стать новым агентом 007

Американский актер Дуэйн Джонсон заявил о готовности стать следующим Джеймсом Бондом. Такой решительный анаунсмент «Скала» поделился в интервью журналу Esquire.

Актер решил напомнить, что у его семьи уже есть опыт сотрудничества с создателями фильмов о Джеймсе Бонде. Но сам Двейн претендует на роль основного героя.

«Да, мой дед был злодеем из Бонда в фильме с Шоном Коннери. Это было очень круто. И я хотел бы пойти по его стопам и стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом», — рассказал Джонсон.

Напомним, что актер Дэниел Крейг вышел из франшизы о Джеймсе Бонде. Спойлер: в последней части «Не пора умирать» его персонаж героически погиб, спасая близких и весь мир.

Фото: Getty Images

Читай также:

Дэниел Крейг получит звезду на Голливудской Аллее славы: не зря же играл Бонда

«Просто должны быть лучшие роли для женщин»: Дэниэл Крэйг выступил против женщины-Бонда