Аббатство Даунтон 2: смотреть официальный трейлер

Focus Features представили трейлер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра».

«Аббатство Даунтон: Новая эра» — смотреть трейлер онлайн:

Новый сиквел популярного сериала покажет, как живет семья Кроули после подготовки к визиту короля Георга V и королевы Марии. Графиня Грентем расскажет семье о том, как стала владелицей виллы на юге Франции, а также вспомнит судьбоносную встречу с мужем, состоявшуюся много лет назад. Именно на эту виллу семейство Кроули отправится, чтобы сыграть свадьбу Тома Брэнсона и горничной Люси Смит.

К своим ролям вернутся Аллен Лич и Таппенс Миддлтон, Хью Бонневилль, Мишель Докери, Мэгги Смит, Элизабет МакГоверн, Пенелопа Уилтон. Сценарий фильма написал Джулиан Феллоуз, режиссером выступил Саймон Кертис.

Премьера фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» запланирована на 18 марта 2022 года.

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