Сплетница 2 сезон: смотреть официальный трейлер

Скучали? А зря, потому что она не заставляет ждать и возвращается снова! HBO Max презентовал трейлер 2 сезона продолжения легендарного сериала «Сплетница».

После девятилетнего перерыва Сплетница вернулась в новую эру диджитала, когда стороз могут показать больше, чем реальные разговоры. Новое поколение молодой элиты Нью-Йорка взяло под контроль частную школу Констанс Биллард, но над ними тоже одержали верх. Сплетниц знает, видит и показывает все, больше нет секретов.

Я знаю, что ты не могла дождаться 2 сезона обновленной «Больницы». HBO Max не заставляет тебя сидеть и додумывать, как там дела у богатеньких деток, а потому представляет 2 сезон «Сплетницы» 2021. Еще больше интриг, заговоров, любовных треугольников! Просто посмотри на это!

«Сплетница» 2 сезон — смотреть трейлер онлайн:

В новом сериале сыграли Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Джейсон Готей, Джонатан Фернандес, Эли Браун, Тави Гэвинсон, Томас Доэрти, Адам Чанлер-Берат, Зион Морено.

Премьера 2 сезона сериала «Сплетница» 2021 года состоится уже 25 ноября. Увидимся. ХОХО, GOSSIPGIRL.

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