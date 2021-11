Бритни Спирс освободили от попечительства ее отца

Селебрити сможет распоряжаться жизнью сама

Празднуем вместе! Ведь Бритни Спирс свободна! Суд Лос-Анджелеса наконец-то принял решение об отмене попечительства над звездой ее отца Джейми Спирса. Об этом пишут западные издания.

«С сегодняшнего дня прекращается личная опека и опека над финансами Бритни Джин Спирс», — заявила судья Бренда Пенни.

Радостное событие в жизни Бритни Спирс произошло в пятницу, 12 ноября, на последнем слушании по поводу ее попечительства. Сама звезда не присутствовала на суде, но узнав о решении суда, написала эмоциональный пост в своих соцсетях, в котором поблагодарила фанатов за поддержку.

«Боже, я так люблю своих фанатов, это безумие. Думаю, я буду плакать до конца дня!!!! Лучший день в моей жизни», – написала артистка, прикрепив видео, на котором поклонники празднуют решение суда.

Good God I love my fans so much it’s crazy ????❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ????????☀️???????? ???? #FreedBritney

????: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L

— Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021