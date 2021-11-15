Адель – о том, как пережила развод

Селебрити призналась, из-за чего ей пришлось пройти после расставания с мужем

Британская певица Адель вернулась к певческой карьере. Но, как и в прошлые разы, к написанию новых песен ее подтолкнуло разбитое сердце. После 8 лет брака артистка развелась со своим мужем 47-летним бизнесменом Саймоном Конекки. Свои эмоции, переживания и боль от процесса расставания и обновления Адель вылила в новых песнях. А вот о том, как ей удалось пережить расставание звезда, рассказала в свежем интервью изданию Rolling Stones.

Как призналась Адель, в первые дни, когда весь мир узнал о крахе ее брака, она чувствовала себя раздавленной. Тем не менее, она не обвиняет в том, что произошло в этой ситуации кого-то конкретного. Мол, отношения просто ухудшились и настал момент их завершить, а также разобраться в себе самой. Адель заявила, что тогда в 2019 она поняла, что перестала нравиться себе.

«Мне было очень грустно. Я не справилась с этим, и это меня опустошило. Я была в растерянности. Я чувствовала это не из-за кого-то, просто я чувствовала, что должна была сделать это хорошо, но не смогла», – призналась певица.

Также Адель подтвердила, что приняла решение худеть именно после развода. Для нее это был способ не только изменить себя внешне, но разобраться с мыслями. Теперь Адель чувствует себя прекрасно физически и морально. Порадуемся за свою любимицу!

Фото: Тео Веннер для Rolling Stones

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