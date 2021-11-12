«Мираж»: Артем Пивоваров выпустил новый трек, в котором продолжает покорение стихии воздуха

Украинский артист Артем Пивоваров представил свой новый трек – «Мираж». Уже по традиции, трек был выпущен на 2 языках – украинском и русском.

А на следующей неделе артист совместно с режиссером Тарасом Голубковым и Inakshe Production покажут свое визуальное видение «Мираж».

«Мираж» – это история о незабываемом путешествии людей в мир мечтаний и фантазий. Где верной спутницей является «путеводная» звезда, которая ярко сияет и направляет нас к этой цели. У каждого этот вояж выглядит по-своему: кто-то мечтает, глядя на луну и звезды, а кто-то – на шумный город. Кто-то путешествует во снах. А кто-то получает удовольствие, просто погружаясь в великолепную атмосферу мечты.

Не важно, как вы это делаете, главное – мечтайте и не ломайте крылья своей фантазии, чтобы она могла взлетать как можно выше к облакам.

— Наша песня о мечтателях, людях, которые не ограничивают себя в фантазиях. Желаю вам, после прослушивания этой композиции, стать именно таким человеком и улететь с нами в этот удивительный мир, — комментирует свою новую работу Артем Пивоваров.

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