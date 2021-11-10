Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года

Популярное издание шокировало мир своим выбором

Американский журнал People назвало имя самого сексуального мужчины в 2021 году. Им оказался американский актер Пол Радд. Наверное, у некоторых возник вопрос: а кто это? Итак, давайте разбираться.

Первое, что приходит в голову, чтобы вы смогли вспомнить Пола Радда, это то, что он играл мужа Фибби в «Друзьях». Так это именно тот Майк! Также именно он сыграл Человека-муравья в фильмах Marvel.

Когда Пол Радд узнал, что именно ему присудили титул самого сексуального мужчины 2021 года, его реакция была довольно скромной.

«Думаю, что люди, когда услышат, что меня назвали самым сексуальным мужчиной года, скажут: «Что?» Поверьте, это не намеренная скромность. Есть много ребят достойных этого статуса, кроме меня», – отреагировал актер.

Что скажешь ты – сексе или нет?

Фото: Getty Images

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