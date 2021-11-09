Сара Джессика Паркер рассказала, что хранит вещи Кэрри Брэдшоу у себя дома

Актриса Сара Джессика Паркер дала интервью американскому Vogue

В нем она размышляла о феномене сериала «Секс в большом городе» и его актуальности сразу для нескольких поколений, в том числе для девушек, которым сейчас едва исполнилось 20. Она убеждена, что главный секрет успеха шоу заключается в том, что оно касается простых. но вечные темы.

— Я думаю, что молодые девушки соотносят себя с этой историей, потому что речь в ней идет о поисках настоящей дружбы, работы, которая делает вас счастливыми, и любви, пусть даже того, что причиняет боль.

Сара Джессика Паркер также сделала невероятное признание – все эти годы она держит вещи, в которых снималась в разных эпизодах шоу.

– Все оригинальные вещи находятся в моем собственном хранилище дома. Мебель, одежда — все упаковано в соответствии с сезоном, серией и эпизодом, — рассказала Паркер.

Кроме того, актриса даже предоставила доказательства. Звезда показала пару ботинок Manolo Blahnik, которые Кэри Брэдшоу подарил Мистер Биг, когда предлагал ей. Теперь она рада, что все эти вещи снова вернулись к ее героини.

Видно знаковым и культовым сериал для самой актрисы.

Фото — кадры из сериала, Getty Images

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