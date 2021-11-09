Ксения Мишина – о лечении в псииатрической больнице

Звезда призналась, что прошла непростой путь к успеху

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о своем опыте лечения в психиатрической больнице. Как выяснилось из Instagram знаменитости, в возрасте 18 лет ей диагностировали невроз.

«Мир стал совершенно пресным, что по идее, странно для молодой, 18-ти летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку зажевало в моей голове: видимо мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась полностью процессом. Бессознательно прокручивая ее в голове, я медленно погружалась на дно своего аквариума, не проявляя интереса даже потому, что там за стеклом», — вспомнила актриса.

Неопределенность в жизни Ксении Мишиной продолжалась еще некоторое время, пока ее организм и психика не дали сбой. Из-за тяжелого состояния она оказалась в психбольнице, но по собственному желанию. Там диагностировали невроз.

«Первое, о чем терапевт со мной договорилась, это о том, что в ближайшее время я изменю этот набор бабушки, на набор девушки. Спойлер: на это у меня ушел год, в течение которого я постепенно оставляла дома то одно, то другое, тренируя доверие к миру. Наши встречи проходили несколько раз в неделю, и некоторое улучшение я ощутила сразу после первой терапии. Всего мы занимались около 3 месяцев и это было реальным знакомством с собой. Постепенно я вскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась притронуться и именно этот страх и блокировал меня, мое сознание и тело. Это было больно, но честно и верно. Это вдохновляло. Я отвечала на такие вопросы, от которых шли муравьи по всему телу. Я рыдала, кричала, била подушки. И я очень ее полюбила, только она понимала меня в тот период жизни и мои па постепенно уходили», — поделилась звезда.

Именно после пережитого Ксения Мишина и поняла, что хочет стать актрисой и начала работать в этом направлении.

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