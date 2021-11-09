Канье Уэст закрутил роман с новой девушкой. Кто она?

Селебрити не дает даже шансов на воссоединение с Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст начал встречаться с новой девушкой. Об этом стало известно, когда на днях знаменитость пришла с избранницей на баскетбольный матч. Об этом пишет издание People.

Известно, что новую девушку Канье Уэста зовут Винетрия, ей 22 года, и занимается она моделингом. Как пишет People, парочка вместе относительно недавно. Канье и Винетрия общаются около месяца. Девушка уже даже успела побывать на воскресной службе Канье неделю назад.

Напомним, что Канье Уэст и Ким Кардашьян еще официально не развелись. Но за время их брейкапа рэпера успели заметить уже не с одной красавицей.

Фото: Getty Images

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