Канье Уэст закрутил роман с новой девушкой. Кто она?
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Американский рэпер Канье Уэст начал встречаться с новой девушкой. Об этом стало известно, когда на днях знаменитость пришла с избранницей на баскетбольный матч. Об этом пишет издание People.
Известно, что новую девушку Канье Уэста зовут Винетрия, ей 22 года, и занимается она моделингом. Как пишет People, парочка вместе относительно недавно. Канье и Винетрия общаются около месяца. Девушка уже даже успела побывать на воскресной службе Канье неделю назад.
Напомним, что Канье Уэст и Ким Кардашьян еще официально не развелись. Но за время их брейкапа рэпера успели заметить уже не с одной красавицей.
Фото: Getty Images
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