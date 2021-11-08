Райан Рейнольдс берет паузу в съемках

Селебрити устал от работы и не стесняется этого

Канадский актер Райан Рейнольдс решил покончить с актерской карьерой. Спокойно, это не навсегда, а лишь на время, чтобы отдохнуть и набраться сил. Об этом знаменитость заявил на премьере своего нового фильма «Красное сообщение».

Съемки фильмов после пандемии отнимали у Райана Рейнольдса очень много времени, поэтому он не успевал достаточно времени проводить с детьми и женой Блэк Лайвли. Именно поэтому 45-летний актер решил поставить съемку на паузу.

«Я понял, что мне чего-то не хватает, и я не хочу работать, поэтому просто хочу побыть дома с детьми на каникулах и женой. В такие моменты я чувствую себя непринужденно и расслабленно и не чувствую, что мне нужно как-то напрягаться для какого-то проекта», – объяснил актер.

Фото: Getty Images

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