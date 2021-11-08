Ева Лонгория – о продолжении сериала Отчаянные домохозяйки

Звезда заговорила о возможном возрождении популярного шоу

В 2021 году мировые кинокомпании и телеканалы начали возрождать популярные шоу и нулевые сериалы. Например, уже через месяц мы увидим продолжение культового сериала «Секса в большом городе», а обновленная «Плекарница» уже вышла этой осенью. Но, может быть, это не все культовые сериалы, которые могут возродиться.

Актриса Ева Лонгория, игравшая Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», заговорила о продолжении сериала. Как призналась селебрите в интервью журналу Stellar Magazine, она готова была принять участие в ребуте.

«Я умираю от желания снова оказаться в роли Габби. Это было самое лучшее время в моей жизни. Это шоу было для меня подарком. И знаете, если бы оно возвращалось, я была бы первой, кто согласился на это», – призналась Ева Лонгория.

Фото: Getty Images

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