Мировые трендсеттеры чувственной электронной музыки: Tale Of Us едут в Киев

После долгого перерыва в Киев возвращаются Tale Of Us. Самый романтичный техно-дуэт мировой электронной сцены 6 ноября сыграет в клубе M82 при поддержке Bulldozer Group, White Nights и MaxArt. На вечеринке нас ждет модный европейский техно-лайв со зрелищным световым шоу и фирменным звуком мирового уровня

Tale of Us – это сказка про нас. Самим названием дуэта музыканты объясняют концепцию своей музыки. Они исследуют чувства, а особенно – любовь, в каждой композиции рассказывая слушателям новую сказку. И эта сказка скоро случится с нами в Киеве.

Tale of Us – итальянский техно-дуэт электронщика Маттео Миллери и пианиста Кармине Конте, независимый и космополитный до мозга кости. Кармин родился в Канаде и провел все детство в маленьком итальянском городе Пескара. Матео родился в Нью-Йорке и вырос в итальянской деревушке региона Умбрия. В юности они познакомились в миланском университете, а для создания независимой музыки переехали в Берлин. Молодые музыканты отказались от какой-либо финансовой помощи родителей и долгое время жили на копейки, деля один макбук на двоих. Сегодня же закадычные друзья и мировые звезды делят пентхаусы в соседних домах.

Первый успех пришел к Tale of Us в 2010-м году с выпуска релизов на престижных мировых лейблах – Visionquest, M_nus и R&S. Параллельно Кармин и Матео создавали собственный лейбл – Afterlife, который полноценно запустили в 2016-м. Тогда же они со своей сплоченной командой впервые покорили Ибицу – клуб DC10.

Они стали одними из 100 лучших электронщиков в 2018 году по версии британского DJ Magazine. Каждый их новый релиз моментально попадает в топы. А музыкальные критики считают, что дуэт основал особенный жанр техно, в котором бушуют итальянские страсти и кинематографический драматизм. Легендарные вечеринки Afterlife сегодня – громкий бренд, заполучить который хотя бы на вечер мечтает и Тулум, и Ибица, и Берлин.

Уже 6 ноября Tale of Us сыграют в Киеве эксклюзивную программу, состоящую из самых свежих творений. В том числе и совместный с легендарным Питом Тонгом релиз – неординарную интерпретацию «Времени» Ханса Циммера. Эпичная музыка немецкого классического композитора в фирменном стиле Tale of Us и Пита Тонга уже стала современным техно-шедевром, который взрывает танцполы.

Побывать на лайве Tale Of Us – одно из самых заветных желаний многих ценителей техно. 6 ноября у них появится уникальный шанс исполнить свою мечту в Киеве в клубе M82. Тем более что компанию Tale Of Us составят COLYN, чьи треки попадают в десятку лучших релизов на Beatport, и электронный дуэт Off Night.