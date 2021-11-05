Ножки Насти Каменских в невероятно коротких шортах: «Это просто какая-то магия» (фото)

Певица часто выкладывает фото, на которых демонстрирует свою красивую фигуру

В этот раз Каменских порадовала фанатов снимком с отдыха. На нем видны невероятно красивые ножки Насти в шортах фасона мини.

На фотографии певица позирует в стильном аутфите: черной футболке с принтом и коротких джинсовых шортах. Такой наряд эффектно подчеркивает фигуру Каменских, акцентировав особое внимание на ее стройных ногах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Конечно, формы Каменских не остались без внимания поклонников: фанаты отметили и идеальные ноги Насти, и аппетитную фигуру. «Вы прекрасно выглядите, пример для многих!», «Ну не ножки, а какая-то магия», «Красавица, как всегда!», «У вас шикарная фигура», «Красоточка», — написали фанаты.

Фото — @kamenskux

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