Ножки Насти Каменских в невероятно коротких шортах: «Это просто какая-то магия» (фото)
Певица часто выкладывает фото, на которых демонстрирует свою красивую фигуру
В этот раз Каменских порадовала фанатов снимком с отдыха. На нем видны невероятно красивые ножки Насти в шортах фасона мини.
На фотографии певица позирует в стильном аутфите: черной футболке с принтом и коротких джинсовых шортах. Такой наряд эффектно подчеркивает фигуру Каменских, акцентировав особое внимание на ее стройных ногах.
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Конечно, формы Каменских не остались без внимания поклонников: фанаты отметили и идеальные ноги Насти, и аппетитную фигуру. «Вы прекрасно выглядите, пример для многих!», «Ну не ножки, а какая-то магия», «Красавица, как всегда!», «У вас шикарная фигура», «Красоточка», — написали фанаты.
Фото — @kamenskux
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