LOBODA откровенно рассказала о новом избраннике

Суперзвезда дала первое за четыре года большое интервью в Украине

Пока поклонники Маши Ефросининой восторгаются ее трудоспособностью и количеством новых YouTube-проектов, ни она сама, ни ее команда, похоже, не намереваются сбавлять темпы. Параллельно с работой над совместным с Олей Поляковой шоу «Взрослые девочки»и рубриками «О них все говорят» и «Вопрос-ответ», ведущая продолжает развивать свое первое digital-детище — «Экзамен на откровенность».

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В пятницу, 5 ноября, на YouTube-канале Маши Ефросининой вышел новый выпуск ее авторского проекта. Его героиней стала LOBODA — артистка №1 в СНГ, обладательница множества музыкальных премий и многомиллионной армии фанатов. В первом за четыре года большом интервью в Украине суперзвезда откровенно рассказала о преследованиях, громком разрыве с Нателлой Крапивиной и новом избраннике. Кроме того, Светлана впервые назвала причины, которые побудили ее на долгое время отказаться от сольных концертов на больших украинских площадках.

LOBODA — откровенно о новом избраннике

В мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой. У певицы родилась еще одна дочь, которой дали необычное, но очень красивое имя — Тильда. Личность отца малышки певица не разглашает, однако ходили слухи, что им является фронтмен немецкой метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн. В эксклюзивном интервью Маше Ефросининой LOBODA поделилась, почему держит эту информацию в тайне:

— Довольно давно я решила: все, что касается личного, будет закрыто до от посторонних глаз. Я и так у всех на виду — присутствую в социальных сетях, постоянно снимаю Stories… Но при этом я даю возможность поклонникам фантазировать и самостоятельно дорисовывать картину моей жизни. Мне кажется, додумывать про артиста — это намного интереснее, чем следить за ним 24/7 и знать о каждом его чихе. Я предпочитаю не говорить ни о чем личном, но обязательно это сделаю, когда почувствую, что готова. На данный момент мне не хочется пускать в свою жизнь посторонних людей, которые будут обсуждать, осуждать и комментировать…

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Уже несколько лет LOBODA состоит в крепких счастливых отношениях. В 2019 году в интервью Ксении Собчак певица проговорилась, что подписала с возлюбленным контракт, согласно которому она не имеет права разглашать о нем никакую информацию. И хотя Светлана так и не решилась признаться Маше Ефросининой, является ли ее избранник отцом малышки Тильды, без эксклюзива она ее не оставила. Как оказалось, вышеупомянутого контракта больше не существует.

— Уже долгое время нам удается скрывать свои отношения от прессы и поклонников. При этом мы, как и все обычные пары, ходим в рестораны, летаем в отпуска… До сих пор нам везло — нас никто не палил, несмотря на отсутствие какой-то специфической конспирации. Мы для себя решили: спалят, значит, спалят — потом будем комментировать. Но подчеркну: не распространяться об отношениях — это мое личное решение. Контракта, о котором я говорила несколько лет назад, уже нет.

Смотри эксклюзивное интервью LOBODA для авторского YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность»: