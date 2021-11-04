Звезды по обмену: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания KINOROB и Secret Service Enterteinment при поддержке Государственного агентства Украины по кино представили трейлер семейной комедии «Звезды по обмену».

«Звезды по обмену»: смотреть трейлер фильма

Главная героиня «Звезд по обмену» Поля Малякова стремится к популярности и приносит в жертву семейные отношения: редко видит детей и непрестанно выслушивает ропот мужчины о нехватке свободного времени. Но в один момент она теряет то, к чему так долго стремилась, – главную награду года, которая, к удивлению поп-дивы, попадает в руки ее ярого соперника Фомы Михайловского. На следующее утро непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова (актриса Оля Полякова) и Фома Михайловский (актер Михаил Хома, DZIDZIO), неожиданным образом оказались в телах друг друга. Теперь они пытаются вернуть свою жизнь назад, но ради достижения своей цели каждому предстоит решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

«Этот фильм имеет целью показать то, как часто мы пренебрегаем семейными отношениями ради достижения собственных целей. Хотя «Звезды по обмену» – это не только о противостоянии и постоянных раздорах, но и о рождественском чуде, которое объединяет всех вокруг, создавая незабываемую атмосферу праздника и уюта. Так что я искренне советую посмотреть трейлер и запланировать поход в кино в январе 2022 года всей семьей», – рассказал продюсер фильма «Звезды по обмену» Егор Олесов.

В роли самих себя в фильме также появятся Наталья Сумская, Юрий Горбунов, Jerry Heil, Дядя Жора, Magic Five.

Премьера фильма «Звезды по обмену» запланирована на 1 января 2022 года.

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