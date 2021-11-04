Маколей Калкин вышел на подиум во время показа Gucci в Лос-Анджелесе (фото, видео)

Показ коллекции лето-весна 2022 года от Gucci прошел в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре

На подиуме появились не только модели, но мировые звезды. Одной из приглашенных персон стал 41-летний Маколей Калкин, известный по фильмам «Один дома». Он появился на бульваре в очень ярком образе, который ему подходит: цветная блестящая шелковая рубашка, не менее яркий бомбер и брюки спокойного нюдового цвета. Прошелся Калкин бодро и с хорошим настроением.

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Такой интересный и неординарный стиль одежды очень подходит актеру. Что-то похожее можно увидеть на нем и в 10 сезоне сериала «Американская история ужасов», где Калкин сыграл творческого, талантливого, но неудачливого сценариста Микки. Костюмеры ленты надели на него искусственную шубу, оригинальные сорочки и большие брюки.

Также по Голливудскому бульвару, где происходило дефиле, прошелся 49-летний актер и музыкант Джаред Лето. Он демонстрировал образ, состоящий из серого пиджака, белых кожаных штанов и ковбойских сапог.

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Показ прошел с помпой, модели выходили из знаменитого Китайского театра и шли не менее знаменитой Голливудской аллеей славы, где с 1950-х гг. знаменитые актеры и режиссеры получают свои именные звезды из розового тераццо с ободком из латуни.

Многие модели явно цитировали модные образы с 1980-1990-х гг., когда происходит действие фильма «Дом Гуччи», рассказывающего об истории любви и ненависти Маурицио Гуччи и его жены Патриции Реджани.

Фото — кадры из фильма, Getty Images

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