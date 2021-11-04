Квентин Тарантино продает вырезанные сцены из «Криминального чтива»

А ты хотел бы увидеть вырезанные сцены из своих любимых фильмов?

К примеру, у фанатов творчества Квентина Тарантино есть такая возможность. Теперь каждый поклонник режиссера может приобрести эксклюзивные сцены из фильма «Криминальное чтиво». Режиссер выставил на NFT-аукцион семь вырезанных сцен из знаменитой картины, оригинальный рукописный сценарий фильма и эксклюзивный аудиокомментарий.

Фишка в том, что увидеть уникальные эпизоды фильма могут только те, кто приобретет их на аукционе.

В каждом NFT-токене будут храниться выдержки из оригинального рукописного сценария и комментарии режиссера, которые раскроют некоторые секреты о фильме и его создателе.

– Я рад представить поклонникам эти эксклюзивные сцены из «Криминального чтива». Тайная сеть и тайные токены открывают новый мир объединения поклонников и артистов, и я очень рад быть его частью, — говорит режиссер.

Для тех, кто не знает, NFT – это токен (сертификат), подтверждающий право его владельца на владение оригиналом любого современного произведения искусства или объекта культуры.

Фото — кадры из фильмов, Getty Images

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