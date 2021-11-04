Jerry Heil не может уехать в США. В чем причина?

Артистке никак не удается попасть в Америку для работы

Недавно украинская певица Jerry Heil выиграла музыкальный онлайн конкурс, главным призом которого было путешествие в США и студийная работа над песнями в Capitol Records в Лос-Анджелесе. Но девушка никак не может попасть в США, потому что ее не пускают. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Оказалось, что ничего личного против Jerry Heil у США нет. Дело в том, что девушка до сих пор не вакцинировалась, а без полной вакцинации Америка не позволяет пересечь свою границу.

«Я не антивак, але збиралася чекати до останнього (хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом) А тепер безвихідь, виходить… і що цікаво: модерни нема, файзер не встигаю зробити, бо два уколи, коронавак, здається, навіть назвали так, щоб ніхто його не колов», — рассказала певица.

Теперь Jerry Heil ищет поддержки и помощи среди подписчиков, чтобы вовремя вакцинироваться и воплотить свою мечту в реальность.

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