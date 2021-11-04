Jay-Z удалил страницу в Instagram

Селебрити не подружился с соцсетью

Американский рэпер Jay-Z только вчера зарегистрировался в Instagram, успел получить заветную для звезд синюю галочку, а уже сегодня удалил свой профиль.

На знаменитость сразу подписались 2 миллиона человек. Рэпер подписался на свою жену Бейонсе. В своей первой публикации Jay-Z призвал «Тем больнее падать», вышедшему на Netflix 3 ноября. Селебририт выступил продюсером ленты.

Похоже, что 51-летний артист получил от Instagram то, что хотел, – хайпанул, собрал аудиторию, призывал смотреть свой фильм, а потому смело удалился.

Фото: Getty Images

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