Cardi B приобрела огромное здание в Нью-Йорке (ФОТО)

Селебрити подыскала новое жилье для себя и своей семьи

Американская реперка Cardi B приобрела новый огромный дом в Нью-Йорке. О радостном событии звезда сообщила 2 ноября в своем Instagram.

Как оказалось, знаменитости по-настоящему требовалась недвижимость в родном для нее Большом Яблоке. Причиной новой покупки Cardi B назвала работу по всей стране.

Масштабы нового дома Cardi B можно понять по фото, которое она опубликовала в Instagram. Девушка сделала снимок внутри нового дома между гигантской двойной лестницы. На тур по дому придется немного подождать.

«Я так горжусь собой. Я так много работаю, чтобы моим детям было комфортно везде, где бы они ни были независимо от работы. Я и мой муж Offset всегда мечтали иметь дом в Нью-Йорке, и мы решили добавить в наш портфель домов рядом с Атлантой и Лос-Анджелесом. Теперь, имея здание в Нью-Йорке, я могу постоянно встречаться с семьей! Я достигла очень многих вершин, но все еще чувствую, что далеко не все цели, которых я хочу достичь. Это только одна мечта, которую я могу вычеркнуть… Дайте мне знать, если захотите мини-тур! – подписала фото реперка.

Фото: Getty Images

Читай также:

Украинка Таню Муиньо сняла клип для Cardi B и Normani. Смотрим!

Попробовать все: CARDI B запустила сериалити в Facebook