Бритни Спирс обвинила мать в своих несчастьях

Селебрите «излила» свои чувства в соцсети

Американская певица Бритни Спирс, долгое время пытавшаяся избавиться от опеки своего отца, обвинила свою мать Лин в сговоре против себя. Такое громкое заявление Бритни сделала в своем Instagram, а позже этот пост был удалён.

«Люди не осознают одну вещь – идею ему предоставила моя мама. Я никогда не верну себе потерянные годы… Она тайно разрушила мою жизнь. Ты прекрасно знаешь, что это ты. Мой отец недостаточно умен, чтобы даже задуматься над опекой. Но сегодня я улыбаюсь, зная, что передо мной открывается новая жизнь», – рассказала певица.

Мать Бритни Спирс заявление дочери никак не комментирует. Но за несколько часов до этой публикации стало известно, что Джейми Спирс попросил суд немедленно прекратить его опеку над Бритни.

Фото: Getty Images

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