Морбиус: смотреть официальный трейлер

Киностудия Sony представила трейлер фантастического экшна «Морбиус» от Marvel.

«Морбиус»: смотреть трейлер фильма

Обнаружив у себя смертельный недуг, известный ученый-биохимик соглашается на рискованный эксперимент. То, что изначально кажется успешным лекарством, превращается в страшную неуправляемую силу, ученый превращается в загадочного вампира Морбиуса.

Главную роль Морбиуса сыграл Джаред Лето. Также в фильме снялись Мэтт Смит и Адриа Архона. Режиссером выступил Даниэль Эспиноса.

Премьера фильма «Морбиус» запланирована на 27 января 2022 года.

Читай также:

Мужчина грабит банк, чтобы помочь жене в трейлере фильма «Скорая»

Парочки в поисках страсти в трейлере фильма «Фантазии для взрослых»