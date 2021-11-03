Морбиус: смотреть официальный трейлер

Джаред Лето превратится в загадочного вампира в трейлере фильма «Морбиус»
Киностудия Sony представила трейлер фантастического экшна «Морбиус» от Marvel.
«Морбиус»: смотреть трейлер фильма
Обнаружив у себя смертельный недуг, известный ученый-биохимик соглашается на рискованный эксперимент. То, что изначально кажется успешным лекарством, превращается в страшную неуправляемую силу, ученый превращается в загадочного вампира Морбиуса.
Главную роль Морбиуса сыграл Джаред Лето. Также в фильме снялись Мэтт Смит и Адриа Архона. Режиссером выступил Даниэль Эспиноса.
Премьера фильма «Морбиус» запланирована на 27 января 2022 года.
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