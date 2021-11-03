Леди Гага обнажила душу и тело в фотосессии для Vogue (ФОТО)

Селебрити показала свое тело без фотошопа

Американская певица Леди Гага украсила обложку сразу двух номеров известного глянцевого журнала Vogue – британской и итальянской версии. Съемка была посвящена будущей премьере «Дом Gucci». В рамках фотосета артистка примеряла необычные наряды и даже полностью обнажилась для одного из кадров.

В Vogue селебрите позировала в нарядах Schiaparelli и Valentino. А внутри номера Леди Гага даже решилась дать свое полностью обнаженное черно-белое фото. На снимке Леди Гага лежит на полу обнаженная, прикрывая грудь руками. Можно предположить, что тело девушки решили не фотошопить, ведь в такой позе на талии звезды видны складочки кожи. Посмотрите на этот смелый и сексуальный кадр!

Напомним, что фильм «Дом Гуччи» с Леди Гагой в роли Патриция Реджани, жены Маурицио Гуччи выйдет уже 25 ноября 2021 года.

Фото: Getty Images

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