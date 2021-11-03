Кристен Стюарт обручилась со своей девушкой

Вскоре селебрити официально оформит отношения с любимой

Американская актриса Кристен Стюарт выходит замуж. Недавно девушка звезды Дилан Мейер сделала ей предложение руки и сердца. Об этом Кристен Сюарт рассказала в эфире шоу Говарда Стерна на радио SiriusXM.

«Да, мы поженимся, мы обязательно сделаем это. Я хотела, чтобы мне сделали предложение — я очень четко сформулировала этот запрос, а оно отлично справилось с этим. Мы поженимся, да», — призналась Кристен.

Напомним, что каминг-аут Кристен Сюарт совершила в 2016 году, заявив о своей бисексуальности. Со своей невестой Дилан Майер звезда начала встречаться в 2019 году.

Фото: Getty Images

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