Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) снова диктует тренды моды (фото)
Фанаты продолжают следить за съемками нового сезона культового сериала «Секс и город» – «And Just Like That…»
А одна из главных актрис Сара Джессика Паркер не устает создавать новые тренды в мире моды. Ее героиня из фильма – Керри Брэдшоу – делала это еще с начала первого сезона ленты. За одеждой, прической, украшениями и обувью следил весь мир, и хотел себе такой же лук.
Теперь же Керри, который за 50, делает то же самое. Американские СМИ обнародовали фото героини в эффектном небесно-голубом платье-жакете свободного кроя с глубоким вырезом на груди и оригинальным оформлением карманов. Образ дополняли сумка-ведро с крокодиловым принтом на несколько тонов темнее, классические туфли-лодочки черного цвета и золотые украшения.
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По мнению многих дизайнеров с мировым именем, в следующем сезоне весна-лето, такое платье станет одной из самых актуальных вещей в гардеробе. Однако 56-летняя актриса Сара Джессика Паркер уже сейчас демонстрирует, насколько стильно и эффектно выглядит этот наряд.
Это еще раз доказывает, что женщины не имеют возраста и могут выглядеть безупречно всегда!
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Фото — Getty Images
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