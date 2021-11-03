Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) снова диктует тренды моды (фото)

Фанаты продолжают следить за съемками нового сезона культового сериала «Секс и город» – «And Just Like That…»

А одна из главных актрис Сара Джессика Паркер не устает создавать новые тренды в мире моды. Ее героиня из фильма – Керри Брэдшоу – делала это еще с начала первого сезона ленты. За одеждой, прической, украшениями и обувью следил весь мир, и хотел себе такой же лук.

Теперь же Керри, который за 50, делает то же самое. Американские СМИ обнародовали фото героини в эффектном небесно-голубом платье-жакете свободного кроя с глубоким вырезом на груди и оригинальным оформлением карманов. Образ дополняли сумка-ведро с крокодиловым принтом на несколько тонов темнее, классические туфли-лодочки черного цвета и золотые украшения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carrie Bradshaw (@carriebradshaw_sexandthecity)

По мнению многих дизайнеров с мировым именем, в следующем сезоне весна-лето, такое платье станет одной из самых актуальных вещей в гардеробе. Однако 56-летняя актриса Сара Джессика Паркер уже сейчас демонстрирует, насколько стильно и эффектно выглядит этот наряд.

Это еще раз доказывает, что женщины не имеют возраста и могут выглядеть безупречно всегда!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Double Cosmo (@doublecosmo)

Фото — Getty Images

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