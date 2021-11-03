Кайли Дженнер обручилась? Подробности и фото кольца

Селебрити заинтриговала поклонников

Американская знаменитость и предпринимательница Кайли Дженнер может быть помолвлена. По крайней мере, так и предположения выдвинули подписчики звезды из-за ее нового фото.

На днях Кайли Дженнер запостила новый снимок, на котором показала, что ее любимый рэпер Тревис Скотт подарил ей и дочери Сторме одинаковые кольца с бриллиантами.

«Папа подарил нам одинаковые кольца», — подписала фото девушка.

Казалось бы, что здесь подозрительного, обычный подарок от состоятельного мужчины. Но подозрения о помолвке Кайли и Тревиса возникли не из-за обручального кольца, которое хорошо видно на фото, а на то, которое звезда спрятала под рукавом свитера на безымянном пальце. Подписчики сразу же засыпали Кайли Дженнер приветствием о помолвке в комментариях. Что ж, будем ждать подробностей.

Фото: Getty Images

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